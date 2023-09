Kaitseväe luurekeskuse uueks ülemaks sai kolonel Ants Kiviselg

„Mul on suur au ja vastutus asuda juhtima luurekeskust sellisel väljakutsete rohkel ajal. Kõigepealt tahan tänada kolonel Grosbergi tema pühendumise ja suure panuse eest luurekeskuse töö juhtimisel. Ühtlasi on hea meel tõdeda, et keskuses töötavad kompetentsed ning usaldusväärsed kolleegid, kellega koos jätkame eelhoiatuse ning luureinfo kogumist ja töötlemist, tagamaks olulise info jõudmine kaitseministeeriumile ning kaitseväe juhtkonnale. Seisame jätkuvalt selle eest, et Eesti oleks parimal viisil kaitstud,“ ütles kaitseväe luurekeskuse värske ülem kolonel Ants Kiviselg.