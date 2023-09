VIDEO | Intriigid Raasiku vallas: ameti maha pannud vallavanem ihkas suurhüvitist. Seadus ei luba, mispeale määras volikogu 10 500-eurose preemia

„Jah, on arvatud, et minu meetodid on olnud liialt radikaalsed. Sellega ei nõustu, sest olen kõikidele inimestele andnud võimaluse ennast teostada,“ sõnas Raul Siem kriitika peale. Volikogu enamus leidis, et tagasiastunu väärib suurt preemiat.

FOTO: Delfi Meedia