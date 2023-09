Põhiseaduskomisjon ei toeta riigikogus Kaja Kallase skandaali uurimiskomisjoni moodustamist

Põhiseaduskomisjoni esimehe Hendrik Johannes Terrase sõnul leidis komisjoni enamus, et saadikute küsimusi saavad arutada Riigikogus juba moodustatud komisjonid, millest osa on seda juba ka teinud, ning eraldi uurimiskomisjoni ei ole vaja selleks luua. „Küsimused, mida algatajad soovivad uurimiskomisjonis selgitada, on praeguseks juba vastuse saanud. Kindlasti on võimalik vastused saada ka uutele küsimustele, kui need peaksid tekkima. Dubleeriva komisjoni loomine tähendaks riigikogu tööaja ja maksumaksja raha ebamõistlikku kasutamist,“ ütles ta.

Terras ütles Delfile, et lisaks on ka kaitsepolitseiameti peadirektor Margo Palloson andnud riigikogu julgeolekuasutuste erikomisjonile oma selgitused ja vastanud komisjoni liikmete küsimustele. „Mina olen seisukohal, et riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon ja riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon teevad head tööd ning teevad seda ka praegusel juhul,“ sõnas ta.

Põhiseaduskomisjoni liige Helir-Valdor Seeder ütles, et viimastel nädalatel, kui peaministri abikaasa äride teema on käsitlemist leidnud, on küsimusi vaid juurde tekkinud, samas kui parlamendis on vastuste otsimine erinevate komisjonide vahel killustatud. „Uurimiskomisjoni loomine võimaldaks vastuse anda kõigile küsimustele korraga. See vastaks ka peaministri huvidele ning oleks parlamendi töö seisukohalt kõige efektiivsem,“ märkis ta.

Keskerakonna fraktsioon soovib eelnõuga moodustada kõigi fraktsioonide esindajatest koosneva uurimiskomisjoni, mis selgitaks välja peaministri abikaasa osalusega ettevõtte Venemaa-suunalise äritegevuse asjaolud ning teeks järeldused ja ettepanekud õigusaktide muutmiseks, et vältida tulevikus sarnaseid olukordi. Eelnõu kohaselt peaks uurimiskomisjon esitama oma lõpparuande nii riigikogule kui ka avalikkusele hiljemalt 15. detsembriks.

Põhiseaduskomisjon saatis Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine peaministri abikaasa osalusega ettevõtte Venemaa-suunalise äritegevuse asjaolude uurimiseks“ eelnõu täiskogu ette järgmiseks teisipäevaks ning tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata.