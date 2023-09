Mehhiko senatis anti tunnistusi ufode kohta ja näidati tulnukate muumiaid

Teisipäevasel kuulamisel senatis näidati seadusandjatele kaht kokkutõmbunud keha koos videoga „seletamatutest anomaalsetest nähtustest“. Neid esitles ufoentusiastiks muutunud endine spordiajakirjanik Jaime Maussan, vahendab Guardian.

Maussan ütles, et kehad on üle tuhande aasta vanad ja kuuluvad „mitteinimolenditele, kes on osa meie maapealsest evolutsioonist“.

„See on kõigi tõendite kuninganna,“ väitis Maussan. „See tähendab, et kui DNA näitab meile, et need on mitteinimolendid ja maailmas ei ole midagi, mis nii välja näeks, peaksime me seda sellisena võtma.“

Muud uuringud on viidanud sellele, et need 2017. aastal Peruust Nazcast leitud muumiad on võltsing.

Teisipäevase kuulamise algatas valitseva erakonna Morena esindaja Sergio Gutiérrez Luna, kes pürgib Veracruzi osariigi kuberneriks.

Maussan ütles, et Mehhiko võiks saada esimeseks riigiks maailmas, kes tunnustab tulnukate olemasolu planeedil.

Gutiérrez Luna ütles, et kongress ei võtnud esitatud teooriate kohta seisukohta.