Putiniga tantsimise poolest kuulus Austria endine välisminister kolis Peterburi, kuhu veeti Vene sõjaväelennukiga ka tema ponid

Eilses Telegrami postituses väljendas Kneissl hämmastust selle üle, et tema Venemaale kolimine on muutunud „poliitiliseks“, ja teatas, et viis oma raamatud, riided ja ponid 2022. aasta juunis DHL-iga Marseille’st Beirutisse, sest ta „pagendati“ Prantsusmaalt.