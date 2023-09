VIDEO | Kaja Kallas lahkumiskõlakast: surve on suur, aga praegu ei ole mul plaanis tagasi astuda

Delfi uuris Kallaselt, kas tema hinnangul on ministrid teinud piisavalt, et oma valdkonnas võimalikke kärpekohti leida. „Osad ministrid on kindlasti teinud rohkem kui teised. See kriitika küll on, et mõni ütleb, et midagi teha ei saa. Osad aga on väga tublid,“ sõnas ta. „Eks me seda täna arutame. Tekitab ebavõrdset olukorda valitsuses, kui ühed hoiavad kokku ja teised ütlevad, et ei, kõik peaks jätkuma nii, nagu ta on. Ja tegelikult peaks veel raha kõigile peale panema.“