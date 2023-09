Senaator Mitt Romney kutsus nii Bidenit kui ka Trumpi noorematele ruumi tegema

Romney ütles seda, rääkides meediale iseenda pensionile jäämise plaanist. Ta ütles, et otsustas enam mitte kandideerida, sest on aeg juhtide uue põlvkonna jaoks, vahendab BBC News.

76-aastasel Romneyl on olnud USA poliitikas 20-aastane karjäär. Muu hulgas on ta olnud Massachusettsi osariigi kuberner. Viimastel aastatel on temast saanud nii Bideni kui ka Trumpi häälekas kritiseerija.