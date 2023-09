VIDEO ja BLOGI | Valitsuse pressikonverentsil osalesid Kaja Kallas, Kristina Kallas ja Lauri Läänemets

Valitsuse pressikonverentsil osalesid peaminister Kaja Kallas, siseminister Lauri Läänemets ning haridus- ja teadusminister Kristina Kallas. Pärast valitsuse pressikonverentsi suundub koalitsioon riigieelarve läbirääkimistele Vihula mõisa.

Ministrid rääkisid, kuidas riigieelarve läbirääkimised tulevad keerulised, sest ühelt poolt tuleb majandust turgutada, ent samas on vaja leida kokkuhoiu- ja kärpekohti.

Mis puudutab Vene numbrimärgiga autosid, siis rääkis siseminister Läänemets, et eile ei tulnud üle piiri ühtegi vene autot. „Muidu liikus üle piiri umbes 40 autot päevas. Nüüd on küsimus, mis saab nendest autodest, mis juba on riigis – üks võimalus on konfiskeerida autod,“ ütles ta ja lisas, et erinevad ametkonnad peavad nüüd arutama, kuidas seda teha saaks või kas on teisi lahendusi, mida nende autodega teha.

Läänemets ja haridusminister Kallas mõlemad loodavad, et päästjate, politseinike ja õpetajate palka on võimalik järgmisel aastal tõsta.

Juttu tuli ka peaminister Kallase laenulepingust tema abikaasa ettevõttele ning sellest, mis olid täpsemalt need vead, mida pank lepingus märkas, mille tõttu pidi seda uuesti allkirjastama. Kallas ütles, et on tänaseks esitanud kõik lepingud ning korruptsioonivastase erikomisjoni liikmed saavad vaadata ja võrrelda, mis läks valesti. Ta lisas, et need dokumendid pole avalikud.

„Seal olid mingid sõnastusmuudatused, komisjonile on need esitatud ja nemad saavad omavahel võrrelda kõike. Mul on tunne, et soov on vett hästi segaseks ajada. Küsimusi on palju, aga ma olen kõik esitanud. Komisjon peaks olema lisaks kinnine, aga komisjon läks jutuga ajakirjandusse. Kõik on selge – andsin laenu abikaasa ettevõttele, sain vastu intressid ja nendelt olen maksnud tulumaksu, mida olen omakorda deklareerinud. Olen olnud väga läbipaistev,“ rääkis Kallas.

Loe blogist, mida pressikonverentsil räägiti: