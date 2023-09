„Mul on hea meel, et oleme Ida-Viru esindaja valimisega jõudnud järgmisse etappi,“ kommenteeris regionaalminister Madis Kallas.

Delfi uuris ministrilt, mida huvilistelt oodati ehk mis on eeldused sel ametikohal. „Kandideerima ootasime inimesi, kes tunnevad piirkonda ja selle eripärasid hästi. On paindlikud ehk valmis tegema tööd nii pealinnas kui Ida-Virumaal. No ja muidugi – sõelale jäänud kandidaadid suhtlevad kõik vabalt nii eesti kui ka vene keeles,“ lausus ta.