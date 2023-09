KUULA | „Päevakord“: Kõlvart liigselt leppimist ei otsi

Kõlvart valis oma aseesimeesteks Yana Toomi, Lauri Laatsi, Jaan Tootsi ja Jaak Aabi. Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja sõnul on neist kummalisim Jaan Tootsi valimine, mis ei saa olla muud kui tema tunnustamine lojaalsuse eest. „Poliitikas on Jaan Tootsi ainsaks saavutuseks see, et ta muutis aastaid Tartus olulist rolli mänginud Keskerakonna marginaalseks ja tähtsusetuks poliitiliseks jõuks,“ lausus Riikoja. „Selle eest aseesimeheks saada on pentsik.“