Tsahkna piiririikide esindajatele: Venemaa sõidukite sisenemiskeeldu peaksime rakendama ühiselt

Kohtumisel räägiti täna hommikul Eestis jõustunud sisenemiskeelust Venemaa numbrimärkidega autodele. Sarnase piirangu on kehtestanud ka Läti ja Leedu. Tsahkna kutsus üles sisenemiskeeldu rakendama ühiselt, sest nii on piirang mõjusam ja annab võimaluse agressiooni hinda Venemaale veelgi kõrgemale tõsta. „Arutasime samuti, mida teha Venemaa numbrimärkidega sõidukitega, mis juba viibivad Euroopa Liidus, et lähenemine oleks ühtne“ sõnas Tsahkna ja lisas, et tõstatab küsimuse homme ka valitsuses.

Samuti arutati täiendavaid sanktsioone Venemaale. „Töötame Euroopa Liidus välja 12. sanktsioonipaketti Venemaa vastu, mis jätkab ebainimlikku sõda Ukrainas,“ sõnas Tsahkna. „Meie sõnum pole muutunud. Jätkame Venemaa rahakraanide kinnikeeramisega seni kuni vaja.“

Lisaks tõstatas Tsahkna sanktsioonidest möödahiilimise tõkestamise tõhustamise, sealhulgas tundlike kaupade transiidi kolmandatesse riikidesse läbi Venemaa. „Minu jaoks pole põhjendatud, et jätkame nende kaupade transiiti läbi Venemaa, mida agressoril on vaja, et jätkata ebainimlikku sõda Ukrainas,“ ütles Tsahkna. „Peame piirama võimalust, et aitame transiidi kaudu kaasa Venemaa agressioonile.“

Eesti keelas tänasest Vene autode sisenemise riiki

Lisaks tänasest kehtima hakanud sissesõidukeelule Vene numbrimärgiga autodele arutab valitsus homme, kuidas oleks võimalik konfiskeerida juba riigis olevad Vene sõidukid.

Eesti keelas täna alates kella kümnest välispiirilt Eestisse sisenemise Vene föderatsiooni numbrimärki kandvatele mootorsõidukitele, kuna needki kuuluvad nüüd sanktsiooni alla. Siseministeeriumi kommunikatsiooniosakonna sõnul on viimasel ajal idapiiri kaudu Eestisse sisenenud ligi 40 Venemaa numbrimärgiga sõidukit päevas.

Sellega järgis Eesti Euroopa Komisjoni uut sanktsioonide tõlgendust, mille kohaselt ei ole Venemaal registreeritud mootorsõidukitel enam lubatud EL-i territooriumile tulla.