Koplis tuttava tapmises kahtlustatavad mees ja naine võeti vahi alla

Esmaspäeva õhtul pidasid politseinikud Harjumaal kinni mehe ja naise, keda on alust kahtlustada 38-aastase mehe tapmises Põhja-Tallinnas. Kuivõrd prokuratuuri hinnangul on oht, et nad võivad kriminaalmenetlusest kõrvale hoidma hakata või uusi kuritegusid toime panna, taotles prokuratuur kohtult ka kahtlustatavate vahistamist.

Täna nõustus Harju maakohus prokuratuuri taotlustega ning võttis 32-aastase mehe ja 34-aastase naise kuni kaheks kuuks vahi alla.

Delfi kajastas eile, et koosviibimine kortermajas päädis noore mehe surmaga. Uus-Maleva tänaval asuva kortermaja neljanda korruse korterist leiti mehe vägivallatundemärkidega surnukeha. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares täpsustab Delfile, et praegu kohtuarstlik lahang veel käib ja selle tulemused selguvad mõne nädala jooksul. „Kohtuarst vaatab üle kõik vigastused. Täna saame öelda, et surm saabus vägivalla teel. Praeguste teadmiste põhjal me tulirelva kasutamist ei kahtlusta.“

Mis ikkagi võis olla ajendiks säärasele kuriteole, praegu ei öelda. „Põhjus, miks ühine koosviibimine lõppes ühe osapoole surmaga, selgub pärast tõendite kogumist ja tunnistajate ning kahtlustatavate ülekuulamist.“

Tapetuga samal korrusel elav mees rääkis Delfile, et ohver töötas sadamas, ning ta on kuulnud, et veretöö üks osalistest võis olla hukkunu endine naine. „Ta oli väga vastutulelik ja üldse kuldsete kätega mees. Kui oli vaja kuidagi majas ka mingite töödega aidata, tegi ära,“ märkis ta lahkunu kohta. Tuttava sõnutsi pani ohver vahel ka pidu, aga mitte üleliia.