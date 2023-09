Kreeka kohus arutab juhtumit, kus preester väidetavalt Eesti päritolu turisti suguelundeid näppis. Kirikumehe advokaat andis vastulöögi

Rhodose lõunaosas läks 13. juulil politseijaoskonda 30-aastane Eestist pärit, muidu Soomes elav mees, kelle lugu tundus kogenud uurijatele suisa uskumatu. Kas usumees võis tõesti nii käituda? Kaebaja väitis, et preester ahistas teda seksuaalselt.

30-aastase preestri kaitsja Manolis Koutsoukos ei tulnud kohale tühjade kätega. Ta esitas kohtule hoopis omapoolse süüdistuse, kus põhimõtteliselt väidab, et sel kohtuasjal pole mingit alust. Ta viitas, et turisti väited on valed ja pole kuidagi tõestatud.