VIDEO | „See ei ole nüüd avalik.“ Kaja Kallas ei soovi öelda, palju ta oma abikaasale antud laenust intresse teenis

„Ausalt öeldes kuskilt läheb minu privaatsuse piir, kui teemaks on näiteks partnerluslepingud advokaadibüroos,“ märkis peaminister, pidades silmas korruptsioonivastase erikomisjoni esitatud küsimusi. „Ma saan aru, et minu poliitilised konkurendid tahavad kõike teada, aga kuidas puutub see minu avalike huvide deklaratsiooni? Kui on etteheiteid, siis selle jaoks organisatsioonid, kes tegelevad - on politsei, kapo, on prokuratuur, kes vaatavad asju erapooletult.“