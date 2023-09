Rumeenia võimud andsid Vene droonirünnaku ajal esimest korda Ukraina piiri ääres õhuhäire

Rumeenia võimud andsid ööl vastu tänast Vene droonirünnaku ajal esimest korda Ukraina piiri ääres asuva Tulcea maakonna asulatele õhuhäire, teatades SMS-i teel, et on võimalus, et õhust võib kukkuda objekte. Inimestel paluti rahulikuks jääda ja varjuda.