VIDEO | EKRE pöördub riigikogu juhatuse vastu kohtusse. Martin Helme: paragrahv on selgelt meie poolel

EKRE esimees Martin Helme sõnas, et erakond on otsustanud sellest tulenevalt minna riigikogu juhatuse vastu kohtusse. EKRE esindajaks kohtus saab teadupärast taas vandeadvokaat Paul Keres ning parteil on riigikohtusse pöördumiseks aega nüüdseks üheksa päeva.

„Meie fraktsioon on raudselt seda meelt, et meie fraktsiooniliikmete põhiseaduslikke õigusi on rängalt rikutud. Nii põhiseadus kui kodukord näevad ette, et riigikogu liikmetel on õigus valitsuse liikmete poole arupärimistega pöörduda ja on andnud arupärimistele vastamise tähtajaks 20 istungipäeva. Seda on nüüd rikutud. Ei saa kuidagi nõus olla, et selline süstemaatiline ja põhimõttekindel seaduserikkumine Eestis toimub,“ ütles Helme Delfile.