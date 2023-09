VIDEO | Jalaga selga: Lux Expressi bussijuht heitis piletita mehe julmalt bussist välja

Lux Express kinnitas RusDelfile, et videos olev mees on nende bussijuht. Juhi enda versioon sündmustest oli järgmine: mees sisenes joobeseisundis ja ilma piletita bussi tagumisest uksest, samal ajal kui bussijuht kontrollis pileteid bussi eesosas.

Lux Express kinnitab, et bussijuht on ametist kõrvaldatud, kuni viiakse läbi sisemine juurdlus. „Tegemist on kahetsusväärse vahejuhtumiga, mida Lux Express võtab väga tõsiselt,“ kinnitab Roos. „See ei oleks pidanud eskaleeruma füüsiliseks kakluseks. Teistele bussijuhtidele on antud korraldus sellises olukorras politseisse helistada.“