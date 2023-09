Kaja Kallas: panga märgatud näpuvigade tõttu allkirjastasime laenulepingu veebruaris uuesti. Laenu andsin jaanuaris

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni liige Eduard Odinets selgitas Delfile, et leping loodi 5. jaanuaril, nagu on näha ka Mölderi postitatud kuvatõmmise ülanurgast, ent allkirjastamise kuupäev on 3. veebruar. „Seal lepingus endas on teine kuupäev, aga allkirjastatud on see oluliselt hiljem, kui lepingus sätestatud kuupäev, seal on see probleem. Selles mõttes, et leping annab ise muud kuupäeva kui see allkiri, mis on hilisem, ja võib-olla sellepärast on neil vasturääkivused kuupäeva osas,“ ütles ta.