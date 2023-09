Valitsus arutab homme, mida teha juba riigis olevate Vene numbrimärgiga autodega. Nimelt on Euroopa Komisjoni suunises kirjas punkt, et lisaks piiri taha jätmisele tuleks Vene sõidukid ka riigi sees konfiskeerida.

Siseminister Lauri Läänemets tõdes Delfile, et seda tuleb teha võimalikult ruttu. „Aga mis neist saab - kas hakkame neid siis realiseerima, see on kõik vaja paika loksutada,“ rääkis Läänemets.