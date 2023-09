Eesti keelab tänasest Venemaa mootorsõidukite sisenemise riiki. Homme arutatakse, mida teha juba riigis viibivate autodega

„Venemaa vastaste sanktsioonide eesmärk on üks – sundida agressorriiki taanduma oma riigipiiridesse. Kuivõrd Euroopa Komisjon kehtivat sanktsiooni äsja täiendavalt selgitas ja Eesti peab vajalikuks kasutada kõiki võimalusi, et Venemaale agressiooni hinda tõsta, leidsime Läti ja Leeduga ametiasutustega konsulteerides, et ühiselt sanktsioone kehtestades on piirangud kõige mõjusamad,“ ütles siseminister Lauri Läänemets.

Valitsus arutab, mida teha juba riigis viibivate autodega

„Täna kohtun video vahendustel ka teiste piiririikide esindajatega, kellega teemat esmajärjekorras käsitlen. Venemaaga piirneva riigina on Eesti jaoks oluline rakendada taolisi piiranguid üheskoos naabritega ja tervitan, et Läti ja Leedu on juba sarnase otsuse vastu võtnud,“ sõnas ta. „Ühiselt rakendatuna on piirangud mõjusamad ja see annab võimaluse agressiooni hinda Venemaale veelgi kõrgemale tõsta.“