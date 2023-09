BLOGI | Kallas riigikogu infotunnis: laenu andmine pole äritegevus ja ma ei vastuta ettevõtte tegemiste eest

Infotunni arutelu keskmes olid peaministri abikaasa äriga seotud küsimused. Kallas rõhutas, et tema moraalsed hinnangud on olnud täpselt samasugused ning need pole vahepeal muutunud. Ta lisas, et ta ei saa vastata oma abikaasa ettevõtte äripartnerite äritegevuse kohta, kuna tal pole selle kohta infot. Kallas märkis, et kavatseb jätkata peaministrina seni, kuni tal on olemas koalitsioonipartnerite ja oma erakonna toetus ning tagasi astuda ta jätkuvalt ei kavatse.

„Minu moraalne hinnang sellisele tegevusele enne selle skandaali puhkemist ja pärast skandaali puhkemist on olnud täpselt sama. Selle tõestuseks on see fakt, et kui see asi sai teada, siis juba järgmisel päeval, kui oli valitsuse pressikonverents, ma sain välja öelda, et see ettevõte enam seda teist Eesti ettevõtet Venemaal ei aita. Veelgi enam, reedel minu abikaasa otsustas selle oma osaluse ka võõrandada, temal sellega mingit seost ei ole,“ ütles Kallas.

Lisaks rääkis Kallas, et ta ei usu, et riigikogu uurimiskomisjon oleks erapooletu, sest selle moodustaks erakonnad, kes on omavahel poliitilised konkurendid.

„Te ei soovi tõe väljaselgitamist, vaid hoida teemat üleval, sest see on teile kasulik. Seetõttu kahtlen sellise komisjoni erapooletuses ja läbipaistvuses,“ rääkis Kallas ja lisas, et riigikogu peaks tegelema seaduste menetlemise ja vastuvõtmisega ning olemas on erinevad asutused (näiteks kapo ja prokuratuur), kes tegelevad erapooletult igasuguste kahtlustuste või süüdistustega ja nende uurimistega.

Kallas rääkis ka laenulepingust ja laenu andmisest abikaasa firmale. Ta ütles, et laenu andmine pole äritegevus ja laenuandja ei vastuta ettevõtte tegevuse eest. Ta lisas, et tema sai laenult intressi, mille ta on ka ära deklareerinud ja maksnud sellelt tulumaksu.