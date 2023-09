VIDEO | Vladimir Putin ja Kim Jong-un kohtusid Vostotšnõi kosmodroomil. Kim toetab kõiki Putini otsuseid võitluses imperialismi vastu

Putin ütles kohtumisel, et tal on rõõm Kimi näha ja meenutas tähtpäevi, mida tähistatakse Põhja-Koreas ja kahepoolsetes suhetes.

„Mul on suur rõõm teid näha. Seda enam, et on sellised sündmused – 75 aastat vabariigi loomisest. 70 aastat võidust suures vabadussõjas, 75 aastat diplomaatiliste suhete loomisest. Kui palju meil kõike seda on.“

„Praegu on Venemaa tõusnud oma suveräänsuse kaitsele ja julgeoleku kaitsele. /.../ Praegu tahame me ka edaspidi suhteid arendada. Me oleme alati toetanud ja toetame kõiki president Putini otsuseid, Venemaa valitsuse otsuseid. Ma loodan, et jääme alati kokku võitluses imperialismi vastu ja suveräänse riigi ülesehitamises,“ lausus Kim läbirääkimiste alguses.