ERISAADE | Eurosaadikud andsid Ursula von der Leyenile enne aastakõnet hindeid. Ansip: 5, Madison: 2

Kas Andrus Ansip (Reformierakond, europarlamendi Uueneva Euroopa fraktsioon) toetab Kaja Kallast Reformierakonna esimehe valimistel? „Sinna on veel pikk tee minna ja vahepeal võib veel igasuguseid asju juhtuda. Rahvas on palju küsimusi küsinud ja nendele küsimustele pole ammendavaid vastuseid saadud,“ leidis endine peaminister ja varasem Reformierakonna esimees. Tema sõnul viitab vastamata küsimustele see, et mõne arvamusuuringu järgi toetab kaks kolmandikku inimesi Kallase tagasiastumist.

Jaak Madison (EKRE, europarlamendi Identiteedi ja Demokraatia fraktsioon) arvas, et Mart Helme juhtimisel toimunud riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni istung oli nagu omamoodi püstijalakomöödia. „See, kuidas Kaja Kallas peaministrina ei ole suutnud end talitseda parlamendiliikmete ees, rääkimata meediast, on väga suur ohumärk. Sa ei kaota enesevalitsust, sa ei lähe labaseks, kui sul ei ole midagi varjata või karta,“ arvas Madison. Ta lisas: „See, millest Kaja Kallas on rääkinud 18 kuud, et igasugune äritegevus Venemaaga on ebamoraalne ja tuleb lõpetada, ja sinu abikaasa on seotud suure osalusega firmas, mis on vedanud Venemaale kaupu kuni viimase päevani, et ümber töötleda neid sanktsioneeritud kaupadeks, ei saa me rääkida moraalsest majakast. Et Eesti on see teejuht, kes tuleb õpetama teistele riikidele, sakslastele-austerlastele, et ärge võtke Vene raha.“