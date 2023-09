Õiguskomisjon saatis esimesele lugemisele vaenukõne eest kaitsva eelnõu. Komisjonis pole seaduse osas üksmeelt

Õiguskomisjoni esimees Eduard Odinets (SDE) lausus, et sõnavabadus ei anna õigust vaenu õhutada. „Oma meelsust võib muidugi avaldada, kuid mitte teha üleskutseid, millele võib järgneda kuritegu. Meie ülesanne on kaitsta vägivalla eest kõiki Eesti inimesi ja pakkuda turvatunnet,“ lausus ta. „Ma ei näe selle eelnõu puhul ohtu sõnavabadusele, vaid võimalust enesekontrolliks. Loodetavasti jääb tänu sellele eelnõule mõni vaenulik sõnum välja ütlemata või kirja panemata,“ sõnas Odinets ja toonitas, et eelnõu on mõeldud sellistele olukordadele reageerimiseks, kus vaenukõne võib kaasa tuua reaalse ohu ühiskonna turvalisusele.

Kovalenko-Kõlvart ütles, et praegu pole mingit vajadust vaenukõne seaduse järele sellisel kujul, nagu seda soovitakse pakkuda, sest see külvab segadust ja suurendab kohtute koormust.

„Justiitsminister Kalle Laanet ei osanud veenvalt selgitada, mis probleemi vaenukõne eelnõu lahendab või kuidas seadus reaalselt toimima hakkab. Ma ei näe vajadust selle sätte järele, seda enam, et eelnõu on liiga abstraktne ja laialivalguv. Karistamiseks piisab sellest, kui mõni inimene ehmub või solvub. Väide, et vaenukõne praktika hakkab kujunema kohtus, on teravas vastuolus õigusriigi põhiprintsiibiga ja põhiseadusega, milleks on õigusselguse tagamine,“ kritiseeris Anastassia Kovalenko-Kõlvart.