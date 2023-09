Newsweek: Ukraina kaebab lääne sõjafirmasid relvade tarnimata jätmise eest kohtusse

„Kaks Euroopa ettevõtet ei tarninud kaupu ega tagastanud ettemaksu,“ ütles ministeerium ja lisas, et nende firmade vastu on kasutusele võetud õiguslikud meetmed.

Möödunud kuul teatas Ukraina endine kaitseminister Oleksii Reznikov, et valitsus on esitanud lepingutingimuste täitmata jätmise eest mitu vahekohtunõuet Poola ettevõtte Alfa vastu.

Reznikov selgitas, et Alfa ettevõte pakkus Ukrainale teist tüüpi mürske. „Me uurime praegu, kas need sobivad meile. Ja siis me kas laseme need tarnida või nõuame ettemaksu tagasi,“ sõnas ta toona.