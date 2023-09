ERISAADE | Riho Terras: Eesti on teel autokraatia poole. Marina Kaljurand: kindral tulistab puusalt

Strasbourgis Euroopa Parlamendi täiskogul viibivad eurosaadikud reageerisid Mihhail Kõlvarti valimisele Keskerakonna esimeheks. „Eesti on saanud endale vene partei,“ kommenteeris Riho Terras Isamaast ja europarlamendi Euroopa Rahvapartei fraktsioonist. „Kui vaatame tema tegusid, siis ma ei räägi siin kapo aastaraamatust, vaid sündmustest, mis on toimunud täna ja eile, mõni nädal ja mõni kuu tagasi.“ Terras viitas sellele, et Kõlvart on olnud eestikeelsele haridusele ülemineku vastu. Tema arvates ei peaks Isamaa võimaluse avanemisel Kõlvarti juhitava Keskerakonnaga võimuliitu minema. Isamaa poliitik tõi välja ka selle, et kohe pärast Kõlvarti võitu võttis Keskerakond võimu Narva linnas.

Narva linnapea Katri Raiki ametist lahti saamist pidas kahetsusväärseks, isegi kurvastavaks ka Marina Kaljurand (SDE, europarlamendi sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon). „Kui Katri läks Narva linnapeaks, läks ta sinna tegema tööd, mida Eesti riik polnud suutnud 30 aastat teha. Katri läks sinna viima Eesti meelt, eesti keelt, eesti kultuuri,“ lausus Kaljurand. „Tema unistus on Narva, tema elu on Narva,“ lisas ta. „Ma ei hakkaks kohe puusalt tulistama, et Eestis on nüüd vene partei,“ lausus sotsiaaldemokraat Terrase öeldu kohta. Kaljurand arvas, et Keskerakonnas on piisavalt eestimeelseid, Eesti asja ajavaid inimesi.