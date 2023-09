FOTOD | Kopli tapatöö üks kahtlusalune oli varem ohvriga suhtes. Naaber kadunukesest: kuldsete kätega mees, aga vahel pani pidu

„Боже мой!“ („Jumal küll!“) lööb vanem proua käsi kokku, kui kuuleb, mis tema kodumajas juhtus. Delfi on Koplis Uus-Maleva tänaval täna südapäeva paiku. Elanikega vesteldes selgub, et osad olid tapmisest teadlikud möödunud laupäeva õhtust saati, teistele tuleb see aga üllatusena. Kes olid nädalavahetusel eemal, kes aga ei tunnegi huvi, mis majas toimub.

1960ndate lõpus ehitatud hoone on tüüpiline ühikatüüpi maja, milliseid on Tallinnas rohkelt. Väljast ei paistagi see väga suur, aga sees on kui paljude tükkidega pusle. Nimelt on kortereid 200 ringis. 12-ruutmeetrise remonti vajava elamise saab sinna soetada 30 000–40 000 euroga.