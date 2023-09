Punase Risti teatel on Liibüa katastroofilise tulva järel kadunud 10 000 inimest

Ida-Liibüat kontrolliva administratsiooni tervishoiuminister ütles, et kinnitatud on enam kui 3000 inimese hukkumine.

Derna linnas uhuti tammide purunemise tõttu minema terved linnaosad. Kalmistule on kogunenud üle 700 surnukeha, mis ootavad tuvastamist, ja kohalike tervishoiuametnike sõnul on 5000 inimest kadunud.

Tsiviillennundusminister Hichem Chkiouat ütles, et olukord Dernas on katastroofiline.

„Surnukehad lamavad igal pool – meres, orgudes, hoonete all,“ ütles Chkiouat pärast linna külastamist Reutersile. „Ma ei liialda, kui ütlen, et 25% linnast on kadunud. Paljud-paljud hooned on kokku varisenud.“

Meeleheitlikud inimesed otsivad sotsiaalmeediast informatsiooni oma lähedaste kohta. Paljud on vihased päästetööde aeglase tempo pärast ja on hakatud rääkima, et juba varem on hoiatatud linna Wadi tammide halva seisukorra kohta.