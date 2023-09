GRAAFIK | Idavedude skandaal pole Reformierakonna reitingut mõjutanud, toetus püsib samal tasemel

Populaarsuselt järgmine on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), mille toetus oli augustis 24%, kuid on septembris taas vähenenud juunikuisele tasemele (20%). Keskerakonna toetus võrreldes augustiga märkimisväärselt muutunud pole – augustis toetas Keskerakonda 16% ja septembris 18% valimiseelistust omavatest kodanikest. Septembrikuine küsitlus viidi läbi enne Keskerakonna kongressi, mil uueks juhiks valiti Mihhail Kõlvart.

Eesti 200 toetus on jätkuvalt langustrendis – augustis oli toetus 8% ja septembris 6%. Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus, mis augustis oli 13%, on septembris taas vähenenud juunikuisele tasemele (10%). Märkimisväärselt on septembris kasvanud aga Isamaa toetus – augustis toetas Isamaad 9% ja septembris 14% valimiseelistust omavatest Eesti kodanikest.