Putin: Nõukogude Liidu sissetung Ungarisse ja Tšehhoslovakkiasse oli viga

Putin vastas moderaatorile, kes tõi esile Tšehhi ja Ungari võimude avaldused, et Nõukogude Liit käitus kolonisaatorina, kui viis tankid Prahasse ja Budapesti, vahendab TASS.

„Me oleme juba ammu tunnistanud, et see osa Nõukogude Liidu poliitikast oli ekslik ja viis ainult pingeteni suhetes,“ lausus Putin.

Putin ütles, et „välispoliitika sfääris ei tohi teha midagi, mis läheb selgesse vastuollu teiste rahvaste huvidega“, aga lisas, et „just selle reha otsa“ astuvad „juhtivad lääneriigid ja eeskätt Ühendriigid“.

Putini sõnul ei ole Venemaa kunagi olnud kolonisaator, vaid „meie koostöö on alati rajanenud võrdõiguslikkuse alusele või soovile aidata ja toetada“.

„Aga need riigid, kes püüavad meiega praegu võistelda, viisid läbi just hoopis teist poliitikat. Ja kui inimesed kõrvutavad seda, mis toimus varasematel aegadel koostöös Venemaa, Nõukogude Liiduga, nagu teda tollal nimetati, ja teiste riikidega, kujuneb kõik loomulikult Venemaa kasuks. Loomulikult peame me praegu sellega arvestama ja seda silmas pidama,“ ütles Putin.