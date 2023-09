Kiige leer uutest Keskerakonna aseesimeestest vaimustunud pole. Jüri Ratas: ma ei võtnud aseesimehe kohapakkumist vastu

Ratas rääkis, et Kõlvartiga nad sel teemal rääkisid, kuid ta ei võtnud pakkumist vastu. „Ta on valimised võitnud ja nüüd on tema aeg, et erakonda juhtida,“ rääkis Ratas. „Tema põhjus, miks ta hakkas üldse kandideerima, oli ju see, et tema kritiseeris mind, sellel pildil oleks olnud midagi väga valesti, [kui oleksin aseesimeheks hakanud].“