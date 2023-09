VIDEO | Mihhail Kõlvart erakonnast lahkujaist: loodan, et paari kuu pärast saab nendega suhelda, et nad tuleks tagasi

Keskerakonna uus esimees Mihhail Kõlvart sõnas, et on saatnud mure väljendamiseks välja kirja ning lahkumiste teemal suheldakse inimestega ka otse.

„Kes otsustas erakonnast välja astuda registri kaudu – kahjuks see on juba tänaseks toimunud akt,“ tõdes ta. „Aga ka nende puhul on mul lootus, et kui see praegu oli emotsionaalne otsus, siis paari kuu pärast saab nende inimestega suhelda ja nad tulevad tagasi.“