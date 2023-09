Putin: kuidas me saame lahingutegevust lõpetada, kui Ukraina on vastupealetungil?

„Ukraina viib läbi niinimetatud vastupealetungi. Tulemusi loomulikult ei ole. Praegu me ei hakka rääkima, kas on läbikukkumine või mitte. Kaotused on ja suured. Selle vastupealetungi algusest on isikkoosseisu kaotused 71 500 meest,“ lausus Putin ida majandusfoorumil, vahendab Interfax. „Tankidest – 543 tanki on juba kaotatud, erineva klassi lahingumasinaid juba ligi 18 000 ja nii edasi.“

Putini sõnul ei saa Venemaa lahingutegevust lõpetada, kuni Ukraina peale tungib.

„Mitmelt poolt need inimesed, kellega me suhtleme, kes tahaksid esineda vahendajatena, ütlevad mulle: „Kas te olete valmis lahingutegevust lõpetama? No kuidas me saame lahingutegevust lõpetada, kui vastaspool viib läbi vastupealetungi,“ ütles Putin. „Mida me peame tegema? Nemad on vastupealetungil, aga meie ütleme: „Aga meie lõpetame.“? Me ei ole ju trotskistid: „Liikumine on kõik, lõplik eesmärk mitte midagi.“ See on halb teooria.“

Putin kuulutas, et hävituslennukite F-16 andmine Ukrainale ei muuda midagi, vaid ainult venitab konflikti.

„Nad kavatsevad F-16-d saata. Kas see muudab midagi? See ainult venitab konflikti,“ ütles Putin.

Putini sõnul ei too olukorda rindel murrangut ka vaesestatud uraani sisaldavad mürsud.

„Vaesestatud uraaniga on sama asi: toimub maastiku saastamine. Halb, väga halb,“ ütles Putin.

Putin nimetas vaesestatud uraaniga mürskude andmist Ukrainale kuriteoks.

Putin süüdistas Suurbritannia eriteenistusi osalemises Vene tuumaelektrijaama ründamises katses.

Putin rääkis, et hiljuti võttis Venemaa Föderatiivne Julgeolekuteenistus (FSB) lahingkokkupõrke käigus Venemaa territooriumil vangi Ukraina diversioonigrupi liikmed, kes ütlesid ülekuulamisel, et nende ülesanne oli „kahjustada üht meie aatomielektrijaama – lasta õhku elektriliin“.

„Eesmärgiga häirida lõppkokkuvõttes energeetikarajatise tegevust. See ei ole esimene selline katse. Sealjuures ütlesid nad küsitlemisel, et valmistusid Suurbritannia instruktorite juhtimisel. Kas nad üldse saavad aru, millega nad mängivad või mitte? Kas nad provotseerivad meid mingile vastutegevusele Ukraina aatomielektrijaamade vastu?“ küsis Putin. „Kas Suurbritannia juhtkond ja peaminister üldse teavad, millega nende eriteenistused Ukrainas tegelevad? Või võib-olla üldse ei teagi? Pean võimalikuks ka sellist asja, omakorda Suurbritannia eriteenistused tegutsevad nende samade ameeriklaste käsul. Lõplik kasusaaja on ikkagi meile teada. Aga kas nad saavad aru, millega nad mängivad või mitte? Ma tean, et pärast minu sõnu algab seal järjekordne ulgumine: jälle ähvardused, tuumašantaaž ja nii edasi. Ma kinnitan teile, et see on täielik, absoluutne, puhas tõde, mida ma praegu ütlesin. Vaat need tolad istuvad meil nüüd ja annavad tunnistusi. Ma tean võimalikku reaktsiooni: nad ju seal räägivad kõike, mida te ütlete, püstolitoru ees. Ei, see ei ole nii. Ja Suurbritannia eriteenistuste juhtkond teab, et ma räägin tõtt. Aga ma ei ole kindel, kas Suurbritannia juhtkond mõistab, mida see tähendab. Sellised asjad valmistavad tõesti muret, sest nad ei tunne piire, nagu meil rahva hulgas öeldakse. Võivad viia tõsiste tagajärgedeni.“