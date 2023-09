Keskerakonna uus peasekretär Anneli Ott: sain tööpakkumise paar tundi enne koosolekut

Ott rääkis Delfile, et tema saamine Keskerakonna peasekretäriks oli erakonna esimehe Mihhail Kõlvarti otsus ning ta ei ole Kõlvartilt uurinud, mis kaalutlustel ta otsuse tegi.

„Ma olen kindlasti hästi avatud olnud suhtlemisele kõikide meie erakonna liikmetega igal ajal, mitte ainult pingelisel ajal, ja tunnen ka piirkondades toimuvat ning piirkondade tööd. Minu vaade on ka teisest Eesti otsast olemas, kuidas erakond sealtpoolt paistab, mis on seal ootused. Ja seda tasakaalu on praeguses juhatuses vaja,“ rääkis Ott.

Tema sõnul ei teadnud ta enne valimisi, et temast võiks saada erakonna peasekretär, pakkumine tuli talle üllatusena. „Mihhail Kõlvart küll peale kongressi õhtul korraks mainis seda, et me võiks seda arutada, aga see ametlik ettepanek tuli ikkagi eile vahetult enne juhatuse koosolekut, võib-olla tund-poolteist enne, see oli minu jaoks väga kiire,“ sõnas Ott.

Mida Ott erakonnas muutma hakkab, ei osanud ta veel öelda, sest ta alustab alles järgmisel nädalal ning tal läheb sisseelamiseks veel aega.

Augusti lõpus kirjutas Eesti Ekspress, et Tanel Kiige leer vihjab, et eksminister Anneli Ott hüppas Mihhail Kõlvarti paati töökoha tõttu. Oti sõnul see tõele ei vasta. Tema sõnul kutsus teda tööle Kalevi spordiseltsi president Neinar Seli ning ta kinnitas, et tema töökoht ja Kõlvarti toetamine ei ole omavahel seotud.

„Mina olin alati Jüri Ratase meeskonna liige, aga Taneli meeskonna kohta ma ei oska öelda, et mis paadist jutt on. Kui Jüri ütles, et ta enam ei kandideeri, siis tuli valida. Minu jaoks oli Kõlvarti esitatud nägemus sümpaatsem,“ sõnas Ott.