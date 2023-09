VIDEO | Ida-Liibüa võimude sõnul tappis tulvavesi seal 2000 inimest ja veel tuhanded on kadunud

Ida-Liibüat kontrolliva Liibüa rahvusarmee esindaja Ahmed Mismari ütles televisioonis üle kantud pressikonverentsil, et katastroof tekkis tammide purunemise tõttu ja „vesi pühkis terved linnaosad koos elanikega merre“, vahendab Reuters.

Mismari sõnul on kadunud 5000-6000 inimest.

Eile ütles Punase Poolkuu abiorganisatsiooni juht piirkonnas, et Dernas on hukkunud 150 inimest ja oodata on hukkunute arvu kasvu 250-ni.