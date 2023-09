Põhja-Korea valitseja Kim Jong-un saabus oma rongiga Venemaale, aga ei paistagi suunduvat Vladivostokki

„Lõuna-Korea kaitseministeerium usub, et Kim Jong-un saabus erarongiga Venemaale, ilmselt täna hommikul varastel tundidel, ja me jälgime tähelepanelikult, et vaadata, kas toimuvad mingid läbirääkimised Põhja-Korea ja Venemaa vahel relvatehingute ja tehnoloogia üleandmise asjus, eriti võttes arvesse, et teda saadab hulk sõjaväe isikkoosseisu,“ teatas Lõuna-Korea kaitseministeerium.