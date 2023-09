Keskerakond valis uueks peasekretäriks Anneli Oti

Keskerakonna vastvalitud esimees Mihhail Kõlvart sõnas, et Eesti suurim erakond vajab täiskohaga tegevjuhti. „Mul on hea meel, et Anneli Ott on valmis seda vastutust kandma. Anneli saab Keskerakonna peasekretärina edukalt rakendada Riigikogu liikme, ministri ja Võrumaa piirkonna juhina hangitud kogemusi,“ leidis Kõlvart.