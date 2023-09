Narva volikogus panid keskfraktsioon ja fraktsioon Narva Heaks leivad ühte kappi ning umbusaldavad linnapea Katri Raiki (SDE). „Seltskond on kogunenud ühe loosungi alla saada lahti Katri Raigist,“ sõnas Raik, kes mõtiskleb juba, mis oma elus edasi teha. Matemaatiline loogika näitab, et peatne otsus on praktiliselt kivisse raiutud.