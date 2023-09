VIDEO | Vaata täismahus Mihhail Kõlvarti kõnet, mis mitme erakonnakaaslase meelest talle võidu tõi

Eesti Ekspress kirjutas täna , et Kõlvarti leeri hinnangul tõi võidu just hea kõne: kongressi eel arvati, et vastu tuleb võtta napp kaotus. Tõsi, Kiige leer väidab, et tulemus tuli täpselt selline, nagu delegaatide nimede avaldamise järel arvati.

„Meile öeldakse, et teil on klaaslagi ees. Seda öeldi ka mulle, et ära unista, et sul on klaaslagi ees. Nagu Reformierakond ütleb maainimestele, et me ei tegele teie probleemidega, me paneme koolid kinni. Poed kinni, kultuurikeskused kinni, teil ei pea olema neid võimalusi. Teil on klaaslagi ees,“ rääkis Kõlvart mööda lava käies.