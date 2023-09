VIDEO | „Oma tarvidus on kõige parem kubjas.“ Delfi ja EPL kinkisid riigikogulastele 101 vanasõna

„Kiusamine, seaduste vastuvõtmise pidurdamine, üksteise alandamine ja mööbli lõhkumine muutus parlamendis igapäevaseks tegevuseks. Selleks, et 101 parlamentääri oleksid mõistusel, teeksid õigeid valikuid, oleks üksteise vastu inimlikud, soovitame kõigil lugeda seda raamatut. Siin on 101 vanasõna 101 rahvasaadikule. Me usume, et vanasõna on nagu palsam hingele, mis turgutab ihu ja teadvust. Head lugemist, rahvasaadikud, ja mõelge, et kõik, mida te teete täna justkui üksteisele, tegelikult teete seda Eesti rahvale,“ rääkis Soonvald.