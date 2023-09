FOTOD | Eesti ajaloo suurim kaitsehange. Riik allkirjastas keskmaa õhutõrjesüsteemide ostulepingu

„Meie tiimidel õnnestus lõpetada lepingute sõlmimine rekordilise ajaga, hoolimata asjaolust, et tegemist on suure ja keeruka ettevõtmisega. See on märk tõelisest koostöövaimust. Me oleme tänulikud, et meie süsteemid osutusid konkurentsis valitud lahenduseks ning et usaldate meie kätte Eesti ja Läti õhukaitse. IRIS-T SLMiga on Diehl Defense välja töötanud turul kättesaadava, ülitõhusa ja võitluses tõestatud õhutõrjesüsteemi,“ ütles Diehl Defence tegevjuht Helmuth Rauch.