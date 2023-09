VIDEO | „Selgitasin, mis olukord Eestis on“. Karise sõnutsi uuriti talt tippkohtumisel esimese asjana Kaja Kallase skandaali kohta

Karis osales täna riigikogu sügisistungjärgu avaistungil. „Ühiskond muutub pidevalt, muutub üha nõudlikumaks ega lepi enam vanal moel valitsemisega. Jõudu tööle!“ lõpetas ta on etteaste rahvasaadikute ees.



Kui valitsemisest rääkida, mis arvate, kas valitsus kuulab ja annab piisavalt võimalust ka parlamendile? „Seda, kas valitsus kuulab, saame näha. Praegu on jälle esimene koolipäev ja arusaadavalt meeleolud ülevad. Aga teame, et ilmselt see nii ei jätku, sest igal erakonnal on siin omad plaanid ja valitsusel ka kindlasti. Eks me näeme, kuidas siit edasi liigutakse,“ sõnas Karis Delfile.