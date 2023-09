Eelistungil olid Jaksoni kaitsja Kadi Sitska ja prokurör Natalia Miilvee eri meelel selles, kas istungid peaks olema kinnised või mitte. Ennekõike viitas Sitska just kannatanute ja nende lähedaste heaolule. Ta kirjeldas, kuidas ka meediatähelepanu olla neile liiga teinud. „Eelkõige on selle taotluse mõtteks see, et kannatanutele täiendavat kahju ei tekitataks.“