VIDEO | Kaja Kallas: põhiseaduspärane on avaldada peaministrile umbusaldust, kõik muu on lihtsalt üks järjekordne ettekääne

Pärast koalitsiooninõukogu toimumist rääkis Kallas Delfile, et põhiline teema oli riigieelarve ja sellega seotud seadused. Samuti tuli jutuks riigikogus toimuv ning see, kuidas hakkab töökorraldus välja nägema.

Kallas vastab ka täna riigikogu avaistungil arupärimistele, kuid tagasi ta astuda ei plaani. „Põhiseaduspärane on esitada umbusaldusavaldus, kui sulle peaminister ei meeldi, kõik muud sellised käigud ei ole põhiseadusega kooskõlas. Tuua seda ettekäändeks on lihtsalt üks järjekordne ettekääne,“ leidis Kallas. „Meenutame seda, kuidas alguses öeldi, et kui te seote need eelnõud lahti, siis obstruktsioon kaob ära. Ei kadunud, neid nõudmisi on olnud igasuguseid ka enne skandaali.“