Halvas korras avalikud tualettruumid peletavad külastajaid

Lindströmi tualettruumiteenuse esindaja Katleen Pariku sõnul on üha rohkem kaubanduskeskusi, kultuuri- ja meelelahutusasutusi ning teisi organisatsioone mõistnud, et see, mis toimub nende tualettruumides, mõjutab väga tugevalt nende mainet oma klientide silmis. Jäätmete hulka ja koristaja töövaeva vähendav Lindströmi teenus on seetõttu tegemas üha jõulisemat võidukäiku, pakkudes lisaks puhtusele ka võimalust vähendada ettevõtte keskkonnajälge.

Möödunud suvel Elva jaamahoones avatud uus turismiinfo- ja külastuskeskus Elav Elva võttis Lindströmi tualetiteenuse kasutusele niipea, kui teenust organisatsiooni meeskonnale tutvustati. „Nägime, et see on ideaalne lahendus keskuse avamise järel ilmnenud tualettruumide heakorraprobleemidele,“ sõnas Elav Elva koordinaator Maarja Ilves.

„Meil käib väga palju rahvast ja tualettides oli seetõttu väga keeruline korda hoida – paberrätikud said pidevalt otsa ja vedelesid põrandal, seebidosaatorid olid koledad ning katkised, koristajal polnud lihtsalt inimlikult võimalik seda seisu parandada,“ kirjeldas ta olukorda keskuse tualettruumides enne teenuse kasutuselevõttu.

Puhtus ja uuendus

Ilvese sõnul ei teki tänu puuvillast kätekuivatusrullide kasutuselevõtule tualettruumides enam sisuliselt üldse prügi. „Meil on kasutusel ka tugevad lukustatavad seebidosaatorid, mis on vähendanud märkimisväärselt seebikulu. Eriti mugav on see, et tualettruumiteenus kasutab sellist nüüdisaegset tehnoloogiat nagu mobiiliäpp – saame telefoni kohe teavituse, kui käterätirull vajab vahetust,“ rõõmustas ta.

WC-s valitsev kord ja puhtus pole ainus väärtus, mida Lindström Elava Elva keskusele pakub – keskusesse saabujaid tervitab ka ilus ja kvaliteetne disainvaip, mis on aidanud kordades vähendada põrandale kanduva mustuse hulka. Keskuse esindaja sõnul on muutus hakanud silma ka külastajatele ja koostööpartneritele, kes Elava Elva meeskonda ilusate ruumide ning korra eest sageli kiidavad.