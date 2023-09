FOTOD | Isamaa eestvedamisel protesteeritakse riigikogu ees automaksu vastu

Korraldajaks on Isamaa. „Automaks on vaid riigieelarve täitmiseks,“ seisab sildil, mis protestil ühes.

Rahandusminister Mart Võrklaev on Delfile öelnud, et vastav eelnõu on plaanis hiljemalt kuu lõpus koos riigieelarve riigikogule saata.