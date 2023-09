VIDEO | Martin Helme: Kaja Kallas tuleb sundida ametist taganema. Ükskõik, kui kaua see aega võtab

„Loomulikult sügisel on enne seda, kui saame muid asju arutada, ikkagi küsimus peaministri Kaja Kallase jätkamises. Meie hinnangul ei ole mõeldavgi, et igasuguse tõsiseltvõetavuse ja usutavuse kaotanud Kallas saab valitsuse juhtimist jätkata. Ükskõik, kui kaua see aega võtab, mõni nädal või mõni kuu – tegelikult Kallas tuleb sundida ametist taganema. See on meie n-ö lähiaja põhiteema,“ ütles Helme.

Helme lisas, et neil on ka riigikogu sügisistungjärgu töö osas plaan. „Hästi lihtsalt väljendudes – meie meelest on praegune riigikogu koosseis, see, mis nüüd kevadel kokku sai, niisugune läbikukkumine ja ebaõnnestumine, et selle punnseisu või poliitilise tupiku lahendamiseks on vaja uusi valimisi. Nende uute valimiste esile kutsumiseks on meil plaan olemas,“ ütles ta.