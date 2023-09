VIDEO | Jaanus Karilaid: otsustan järgmise kümne päeva jooksul, kas jätkan Keskerakonnas või mitte

„Otsus on tehtud – napp, aga kindel võit Mihhail Kõlvartile. Kuidas mina sellesse suhtun, seda näitab lähiaeg. Suhtlen oma mõttekaaslastega – sain 415 häält erakonna juhatusse ilma Tallinna 8 piirkonnata, mis tähendab, et väljaspool Tallinnat on suur usaldus ja toetus. Minu põhiline vundament ja kants on Haapsalu ning Läänemaa – räägin oma inimestega, suhtlen ja siis annan teada, mis otsuse langetama, et kuidas ja kas jätkata edasi poliitikas,“ rääkis Karilaid.