Rostovi oblastis ründas poiss koolis noaga nelja inimest. Poisi sõnul nägi ta „poolakaid ja hoholle, kes ründasid“

„Baza“ teatel tekkis poisil pärast rünnakut epilepsiahoog. 161.ru andmetel on ta arvel, aga tema meditsiinikaardil on kirjas „kerged skisofreenilised kalduvused“. Teatatakse, et poiss püüdis halbade hinnete pärast rünnata ühiskonnaõpetuse õpetajat.

„Baza“ teatas, et vahistamise käigus ütles poiss, et näeb „poolakaid ja hoholle, kes ründavad, ja tal on hirmus“. 161.ru teatel on poisi isa sõjaväelane, kes mobiliseeriti Ukrainasse sõdima 2022. aasta sügisel. Hiljuti sai ta haavata ja tuli koju puhkusele.