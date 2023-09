VIDEO | Signe Kivi: olen oma eriarvamuse välja öelnud. Erakonna enamus toetab Kallast

Kivi rääkis Delfile, et ta on oma eriarvamuse erakonnas välja öelnud ning öelnud veel ka seda, et ta pole avalikult Kallase vastu. „Seda tagasiastumise küsimust on hästi palju küsitud ja mulle tundub, et tegelikult on õige see, et iga inimene, kui ta on positsioonil, kas ta võiks või ei peaks seda tegema, peab selle otsuse ise tegema. Kaja on öelnud, et ta ei astu tagasi – see on tema rahulik otsus ja erakonna enamus toetab teda,“ ütles ta.